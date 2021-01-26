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26 січня 2021, 15:44 218

В Україні зростуть штрафи за порушення пожежної безпеки

26 січня 2021, 15:44 218
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Закон прийняли після трагедії у Харкові 21 січня в будинку для літніх людей
Закон прийняли після трагедії у Харкові 21 січня в будинку для літніх людей
Фото: flickr
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26 січня Верховна Рада схвалила за основу проєкт Закону  №4157 про збільшення штрафів за порушення пожежної безпеки.

Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

За законопроєкт проголосували 317 народних обранців.

Штрафувати будуть за порушення встановлених законодавством вимог техногенної та пожежної безпеки, зокрема, використання протипожежної, аварійно-рятувальної та іншої спеціальної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням.

Для громадян штрафи зростуть від 510 до 1700 гривень, а для чиновникі та ФОПів – від 850 до 3400 гривень.

За "фальшивий" виклик рятувальників штраф буде складати від 3400 до 10200 гривень. До цього за таке порушення штрафували на 119 гривень.

Крім того, за невиконання приписів чи розпоряджень щодо пожежної безпеки накладатимуть штрафи від 1020 до 3400 гривень для громадян, а для підприємців - від 1700 до 8500 гривень.

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей.

Також ДБР розслідує можливу недбалість інспекторів ДСНС. Затримано четверо осіб, перевіряються три основні версії події.

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