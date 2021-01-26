Рада підтримала законопроєкт Зеленського про референдум

Відповідне рішення підтримали 255 народних депутатів України

Відповідне рішення підтримали 255 народних депутатів України

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Про це стало відомо з засідання Верховної ради у вівторок, передає RegioNews.

Згідно з текстом проєкту закону №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум", предметом всеукраїнського референдуму може бути затвердження закону про внесення деяких змін до Конституції (йдеться про загальні засади, вибори і сам референдум, а також правосуддя, загалом 38 статей – ред.), питання загальнодержавного значення, зміна території України та втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Разом з тим, всеукраїнський референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії, а також питань, які віднесені до компетенції органів правопорядку (призначення винних, винесення вироків).

Проєкт закону також розширює коло суб’єктів процесу референдуму, як прихильників, так і опонентів питання всеукраїнського референдуму. Ними можуть бути як політичні партії, так і громадські організації.

Крім того, законопроєкт визначає можливість запровадження електронних процедур під час організації та проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі електронних голосувань.

Всеукраїнський референдум щодо затвердження змін до розділу І "Загальні положення", розділу ІІІ "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" Конституції України призначається президентом.

Всеукраїнський референдум щодо зміни території України призначається Верховною Радою.

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується указом президента (на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах адміністративно-територіальних одиниць, зазначених в частині другій статті 133 Конституції України, і не менш як по сто тисяч підписів у кожній з них).

Питання всеукраїнського референдуму повинно мати чітке і зрозуміле формулювання, що не допускає різних тлумачень, і відповідь на нього має бути "так" або "ні".

Всеукраїнський референдум не може призначатися чи проводитися у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану.

Контроль щодо відповідності Конституції питання всеукраїнського референдуму здійснює Конституційний суд.

Як повідомлялося, сьогодні Арахамія пригрозив "слугам" виключенням, якщо не підтримають закон про референдум.

Раніше так і передбачалося, що Закон про народовладдя і референдум можуть прийняти в кінці січня. Розглядати законопроєкт мали 26-27 січня.