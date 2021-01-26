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26 січня 2021, 14:51 179

В Одесі оголосили підозру організаторам підпільного казино

26 січня 2021, 14:51 179
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Троє жителів Ізмаїльського району контролювали роботу підпільного грального закладу в обласному центрі
Троє жителів Ізмаїльського району контролювали роботу підпільного грального закладу в обласному центрі
Фото: з відкритих джерел
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В Одесі правоохоронці оголосили підозру організованій групі осіб у незаконній діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Організував та керував незаконним гральним бізнесом молодший учасник групи. Він координував дії підлеглих, збирав виручені за азартні ігри гроші та забезпечував фінансування злочинної діяльності своєї групи та орендованого ним приміщення", - йдеться у повідомленні.

Двоє старших чоловіків виконували ролі адміністратора та касира відповідно. Касир допомагав адміністратору з видачею виграшів, гральних чеків, здійснював облік готівки, отриманої від незаконної діяльності, та передавав її керівникові.

Зловмисникам повідомлено про підозру у правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві накрили мережу підпільних казино: одне - на воді.

Одеса кримінальна справа поліція казино штраф
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