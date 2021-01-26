В Украине вырастут штрафы за нарушение пожарной безопасности

Закон приняли после трагедии в Харькове 21 января в доме престарелых

Закон приняли после трагедии в Харькове 21 января в доме престарелых

Фото: flickr

26 января Верховная Рада приняла за основу проект Закона №4157 об увеличении штрафов за нарушение пожарной безопасности.

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

За законопроект проголосовали 317 народных избранников.

Штрафовать будут за нарушение установленных законодательством требований техногенной и пожарной безопасности, в частности, использование противопожарной, аварийно-спасательной и другой специальной техники и средств пожаротушения не по назначению.

Для граждан штрафы вырастут от 510 до 1700 гривен, а для чиновников и ФОПов - от 850 до 3400 гривен.

За "фальшивый" вызов спасателей штраф будет составлять от 3400 до 10200 гривен. До этого за такое нарушение штрафовали на 119 гривен.

Кроме того, за невыполнение предписаний или распоряжений по пожарной безопасности будут налагать штрафы от 1020 до 3400 гривен для граждан, а для предпринимателей - от 1700 до 8500 гривен.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которой стали 15 пожилых людей.

Также ГБР расследует возможную халатность инспекторов ГСЧС. Задержаны четверо человек, проверяются три основные версии произошедшего.