"Слуги народу" будуть підтримувати призначення Вітренка

Призначення Вітренка міністром підтримує велика частина фракції

Призначення Вітренка міністром підтримує велика частина фракції

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На засіданні фракції "Слуга народу" обговорили питання про призначення в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка на посаду міністра. Велика частина фракції "Слуга народу" підтримує.

Про це народний депутат України Олексій Устенко розповів УНН , передає RegioNews.

Як повідомив Устенко, Президент чітко дав зрозуміти, що підтримує створення Бюро фінансових розслідувань, підтримує скорочення нардепів до 300, реформування СБУ. Фракція з ним в цих моментах солідарна.

Щодо призначення Вітренка, то Устенко розповів про його підтримку великою частиною фракції.

Питання про Вітренка обговорили. За зал не можу сказати, але велика частина людей підтримує. Я відверто кажучи вже поїхав, але засідання ще йде ... піднімати питання передвиборної програми, те, що необхідно підтримувати ті законодавчі ініціативи, які у нас є в програмі партії і в програмі Президента, - сказав Устенко.

Раніше передбачалося, що Зеленський буде присутній на засіданні фракції "Слуга народу" сьогодні увечері.

На ньому збиралися розглядати питання Дубінського і призначення Вітренко. За попередньою інформацією, засідання фракції буде тривати до 22 години.

Згодом стало відомо, що зустріч Зеленського з фракцією закінчилася.

На зустрічі Зеленський заборонив Дубінському ним прикриватися, а Дубінський відмовився від пропозиції президента вийти із фракції, щоб не підставляти "Слугу народу".