У Полтаві серед "слуг народу” стався розкол, замість Іващенка головою фракції обрали Ярмолюка

Більшість фракції "Слуга народу” в міськраді може піти на співпрацю з Олександром Мамаєм

Більшість фракції "Слуга народу” в міськраді може піти на співпрацю з Олександром Мамаєм

Фото: poltava.to

У Полтаві під час виборів голови фракції “Слуга народу” в міській раді замість Сергія Іващенка, який вів партію на місцевих виборах в місті і мав очолити фракцію, однопартійці обрали Антона Ярмолюка, зятя власника мережі компаній “Автотранс”.

Про це повідомляє видання Полтавщина, передає RegioNews.

Видання пише, що до нового року майбутня фракція декларувала, що має опозиційну більшість до міського голови Олександра Мамая, а їх лідером є Сергій Іващенко, який на виборах мера пройшов до другого туру.

Певний "збій” пішов з моменту голосування за голову фракції. Очікувана кандидатура Сергія Іващенка отримала лише 4 голоси з 9: його підтримали депутати Юрій Бражник, Катерина Бабіч та Вадим Ямщиков. Іващенко проголосував сам за себе. Однак більшість обрала іншого голову фракції — Антона Ярмолюка, зятя керівника компанії "Автотранс” Сергія Михайлика, який, за нашою інформацією, долучився до фінансування виборчої компанії "СН” та Сергія Іващенка”, - пише видання.

За кандидатуру Ярмолюка віддали голоси депутати Світлана Нестуля, Сергій Марюхненко, Марина Пілатова, Світлана Яхно. Антон Ярмолюк погодився із такою підтримкою і проголосував сам з себе.

В результаті 5 депутатів отримали більшість у фракції "Слуга народу”. За нашою інформацією, вони можуть піти на співпрацю з Олександром Мамаєм і утворити коаліцію разом з партіями "За Майбутнє”, "ОПЗЖ” і, можливо, з "ЄС”, - йдеться в повідомленні.

Богдан Василюк, який працював членом міської Полтавської ТВК, у себе в Facebook розповів що Антон Ярмолюк порушив домовленості команди партії "Слуга народу” і пішов на співпрацю з партією "За Майбутнє” та Олександром Мамаєм.

Нагадаємо, кандидат в мери Полтави Іващенко признав свою поразку, за кандидата від партії "Слуга народу" Сергія Іващенка проголосували понад 28 тисяч полтавців

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