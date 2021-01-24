"Слуги народу" на засіданні фракції обговорять законопроєкти про канабіс, зброю та борги за ЖКП
Завтра, 25 січня, парламентська фракція "Слуга народу" збереться на засідання щодо голосування за законопроєкти, які широко обговорюють українці.
Про це повідомило видання УНН з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.
Серед основних тем засідання — законопроєкти про легалізацію медичного канабісу, щодо дозволу на вогнепальну зброю, а також законопроєкт, який дозволить конфіскувати житло за борги за ЖКП.
Завтра відбудеться засідання фракції СН, буде Зеленський. Питання - порядок денний засідання Верховної Ради. Серед іншого: хочуть обговорити легалізацію канабісу і дозволи на вогнепальну зброю для населення, а також закон, який дозволить державі конфіскувати житло за борги по ЖКГ", - заявило джерело.
За наданою інформацією, усі три вищезгадані законопроєкти повинні знайти підтримку в залі.
Крім того, за деякими джерелами, планують також обговорити призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики та виключення Олександра Дубінського з фракції "Слуга народу"
Нагадаємо, народовладдя через референдум, створення Бюро економічної безпеки, реформа СБУ - такими є головні законопроєкти останнього пленарного тижня січня та 4-ї сесії ВРУ.