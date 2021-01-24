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"Слуги народу" на засіданні фракції обговорять законопроєкти про канабіс, зброю та борги за ЖКП
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24 січня 2021, 18:09 2

"Слуги народу" на засіданні фракції обговорять законопроєкти про канабіс, зброю та борги за ЖКП

24 січня 2021, 18:09 2
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Очікується, що засідання фракції відвідає президент Зеленський
Очікується, що засідання фракції відвідає президент Зеленський
Фото: Facebook
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Завтра, 25 січня, парламентська фракція "Слуга народу" збереться на засідання щодо голосування за законопроєкти, які широко обговорюють українці.

Про це повідомило видання УНН з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Серед основних тем засідання — законопроєкти про легалізацію медичного канабісу, щодо дозволу на вогнепальну зброю, а також законопроєкт, який дозволить конфіскувати житло за борги за ЖКП.

Завтра відбудеться засідання фракції СН, буде Зеленський. Питання - порядок денний засідання Верховної Ради. Серед іншого: хочуть обговорити легалізацію канабісу і дозволи на вогнепальну зброю для населення, а також закон, який дозволить державі конфіскувати житло за борги по ЖКГ", - заявило джерело.

За наданою інформацією, усі три вищезгадані законопроєкти повинні знайти підтримку в залі.

Крім того, за деякими джерелами, планують також обговорити призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики та виключення Олександра Дубінського з фракції "Слуга народу"

Нагадаємо, народовладдя через референдум, створення Бюро економічної безпеки, реформа СБУ - такими є головні законопроєкти останнього пленарного тижня січня та 4-ї сесії ВРУ.

Володимир Зеленський Слуга народа засідання законопроєкт фракція
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