16:16  25 января
Победил Сапожко: ЦИК объявила официальные результаты выборов мэра Броваров
16:05  25 января
В Полтаве среди "слуг народа" произошел раскол, вместо Иващенко главой фракции избрали Ярмолюка
18:07  25 января
Боевики на Донбассе 5 раз открывали огонь: ранен защитник Украины
UA | RU
UA | RU
25 января 2021, 21:35 7

"Слуги народа" будут поддерживать назначение Витренко

25 января 2021, 21:35 7
Читайте також українською мовою
Назначение Витренко министром поддерживает большая часть фракции
Назначение Витренко министром поддерживает большая часть фракции
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На заседании фракции "Слуга народа" обсудили вопрос о назначении и.о. министра энергетики Юрия Витренко на должность министра. Большая часть фракции "Слуга народа" поддерживает.

Об этом народный депутат Украины Алексей Устенко рассказал УНН , передает RegioNews.

Как сообщил Устенко, Президент четко дал понять, что поддерживает создание Бюро финансовых расследований, поддерживает сокращении нардепов до 300, реформирование СБУ. Фракция с ним в этих моментах солидарна.

Относительно назначения Витренко, то Устенко рассказал о его поддержке большой частью фракции.

Вопрос о Витренко обсудили. За зал не могу сказать, но большая часть людей поддерживает. Я откровенно говоря уже поехал, но заседание еще идет ... поднимать вопрос предвыборной программы, то, что необходимо поддерживать те законодательные инициативы, которые у нас есть в программе партии и в программе Президента, - сказал Устенко.

Ранее предполагалось, что Зеленский будет присутствовать на заседании фракции "Слуга народа" сегодня вечером.

На нем собирались рассматривать вопрос Дубинского и назначения Витренко. По предварительной информации, заседание фракции будет продолжаться до 22 часов.

Впоследствии стало известно, что встреча Зеленского с фракцией закончилась.

На встрече Зеленский запретил Дубінському им прикрываться, а Дубинский отказался от предложения президента выйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа".

назначение Владимир Зеленский Юрий Витренко Слуга народа фракция
В Полтаве среди "слуг народа" произошел раскол, вместо Иващенко главой фракции избрали Ярмолюка
25 января 2021, 16:05
"Слуги народа" на заседании фракции обсудят законопроекты о каннабисе, оружии и долгах за ЖКУ
24 января 2021, 18:09
"У власти не профессионалы, а пиарщики", - Уманский о поручении президента проверить тарифную сетку в регионах
23 января 2021, 14:33
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Все публикации »
Александр Костенко
Борис Филатов
Кирилл Сазонов
Все блоги »