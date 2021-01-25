"Слуги народа" будут поддерживать назначение Витренко

Назначение Витренко министром поддерживает большая часть фракции

Назначение Витренко министром поддерживает большая часть фракции

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На заседании фракции "Слуга народа" обсудили вопрос о назначении и.о. министра энергетики Юрия Витренко на должность министра. Большая часть фракции "Слуга народа" поддерживает.

Об этом народный депутат Украины Алексей Устенко рассказал УНН , передает RegioNews.

Как сообщил Устенко, Президент четко дал понять, что поддерживает создание Бюро финансовых расследований, поддерживает сокращении нардепов до 300, реформирование СБУ. Фракция с ним в этих моментах солидарна.

Относительно назначения Витренко, то Устенко рассказал о его поддержке большой частью фракции.

Вопрос о Витренко обсудили. За зал не могу сказать, но большая часть людей поддерживает. Я откровенно говоря уже поехал, но заседание еще идет ... поднимать вопрос предвыборной программы, то, что необходимо поддерживать те законодательные инициативы, которые у нас есть в программе партии и в программе Президента, - сказал Устенко.

Ранее предполагалось, что Зеленский будет присутствовать на заседании фракции "Слуга народа" сегодня вечером.

На нем собирались рассматривать вопрос Дубинского и назначения Витренко. По предварительной информации, заседание фракции будет продолжаться до 22 часов.

Впоследствии стало известно, что встреча Зеленского с фракцией закончилась.

На встрече Зеленский запретил Дубінському им прикрываться, а Дубинский отказался от предложения президента выйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа".