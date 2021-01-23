14:52  23 січня
Орендаря згорілого в Харкові будинку для літніх людей узяли під варту
10:50  23 січня
Затриманий полковник Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ, - ЗМІ
10:23  23 січня
На Донбасі від початку доби – "тиша"
UA | RU
UA | RU
23 січня 2021, 14:33 17

"При владі не професіонали, а піарники", - Уманський про доручення президента перевірити тарифну сітку в регіонах

23 січня 2021, 14:33 17
Читайте также на русском языке
Ексміністр фінансів називає це доручення маніпуляцією
Ексміністр фінансів називає це доручення маніпуляцією
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ігор Уманський прокоментував доручення президента Зеленського Кирилові Тимошенку «перевірити відповідність тарифної сітки на побутовий газ та опалення в регіонах країни»

Про це написав ексміністр фінансів Ігор Уманський на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Ігор Уманський стверджує, що мета цього президентського доручення – перекладання відповідальності.

…Є одне АЛЕ. І полягає воно у тому, що з усіх перерахованих тарифів, на місцях формуються тільки ціни на міський громадський транспорт, - пише ексміністр.

Далі він цитує ст.28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", згідно з якою до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (КРІМ ТАРИФІВ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ, ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ, ЯКІ ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ), транспортні та інші послуги".

Цар хороший – боярє погані. Маніпуляція стара, як світ. Президент видає Кирилові Тимошенко "доручення перевірити...

Posted by Ihor Umanskyi on Friday, January 22, 2021

Уманський додає, що "подібні "доручення" без строку виконання і конкретно поставленої мети – нахабна і відверта маніпуляція суспільною думкою".

Вибачте, а що саме має стати результатом цього "государєва бажання"? А нічого. Бо єдина мета цього "доручення" – перекладання відповідальності і чергове вішання локшини на вуха українцям. Закономірний результат того, що при владі не професіонали, а піарники, - пише Уманський.

Як повідомлялося раніше, Зеленський доручив перевірити відповідність тарифної сітки на побутовий газ та опалення в регіонах країни. Передусім це стосується саме тарифів на опалення, побутовий газ та користування пасажирським транспортом.

Володимир Зеленський тарифи регіони Ігор Уманський Кирило Тимошенко
Уряд планує виділити 1,4 мільярда на компенсації за скасування пільг на електроенергію
22 січня 2021, 20:18
У Миколаєві люди пікетують міськраду: вимагають знизити ціни на комуналку
22 січня 2021, 13:49
Не продовжувати локдаун та знизити тарифи: Тернопільська облрада звернулася до центральної влади
21 січня 2021, 16:19
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Піар-вигнання Немілостівого або як відволікти українців від підвищених тарифів
Всі публікації »
Борис Філатов
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Всі блоги »