"При владі не професіонали, а піарники", - Уманський про доручення президента перевірити тарифну сітку в регіонах

Ексміністр фінансів називає це доручення маніпуляцією

Ексміністр фінансів називає це доручення маніпуляцією

Фото з відкритих джерел

Ігор Уманський прокоментував доручення президента Зеленського Кирилові Тимошенку «перевірити відповідність тарифної сітки на побутовий газ та опалення в регіонах країни»

Про це написав ексміністр фінансів Ігор Уманський на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Ігор Уманський стверджує, що мета цього президентського доручення – перекладання відповідальності.

…Є одне АЛЕ. І полягає воно у тому, що з усіх перерахованих тарифів, на місцях формуються тільки ціни на міський громадський транспорт, - пише ексміністр.

Далі він цитує ст.28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", згідно з якою до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (КРІМ ТАРИФІВ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ, ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ, ЯКІ ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ), транспортні та інші послуги".

Цар хороший – боярє погані. Маніпуляція стара, як світ. Президент видає Кирилові Тимошенко "доручення перевірити... Posted by Ihor Umanskyi on Friday, January 22, 2021

Уманський додає, що "подібні "доручення" без строку виконання і конкретно поставленої мети – нахабна і відверта маніпуляція суспільною думкою".

Вибачте, а що саме має стати результатом цього "государєва бажання"? А нічого. Бо єдина мета цього "доручення" – перекладання відповідальності і чергове вішання локшини на вуха українцям. Закономірний результат того, що при владі не професіонали, а піарники, - пише Уманський.

Як повідомлялося раніше, Зеленський доручив перевірити відповідність тарифної сітки на побутовий газ та опалення в регіонах країни. Передусім це стосується саме тарифів на опалення, побутовий газ та користування пасажирським транспортом.