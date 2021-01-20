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20 січня 2021, 19:50 317

Уряд та мери домовилися не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду

20 січня 2021, 19:50 317
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У понеділок, 25 січня буде підписаний відповідний меморандум
У понеділок, 25 січня буде підписаний відповідний меморандум
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 20 січня Кабмін провів нараду з представниками місцевої влади, на якій розглядали питання тарифів для населення.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За словами Кличка, в урядовій нараді, яку ініціювала Асоціація міст України, взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, мери Києва – Віталій Кличко, Маріуполя – Вадим Бойченко, Кропивницького – Андрій Райкович, Вінниці – Сергій Моргунов, Кривого Рогу – Костянтин Павлов та перший заступник міського голови Харкова – Олександр Новак, представники НАК "Нафтогаз України", Офісу Президента України та народні депутати.

Ми домовилися з урядом і представниками парламенту, що тарифи на опалення та гарячу воду в Україні до кінця опалювального сезону не підвищуватимуть", - розповів Кличко.

Він додав, що у понеділок, 25 січня планують підписати меморандум між урядом, Асоціацією міст України та представниками Верховної Ради про алгоритм виведення сфери теплопостачання з кризової ситуації, яку спричинили коливання ціни на газ.

Нагадаємо, Зеленський доручив перевірити відповідність тарифної сітки на побутовий газ та опалення в регіонах країни.

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