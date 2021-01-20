Кличко сказав, як вчитимуться столичні школярі після локдауну

Рішення про те, як буде надалі проходити навчальний процес, в кінці тижня повинен ухвалити Кабінет міністрів

Рішення про те, як буде надалі проходити навчальний процес, в кінці тижня повинен ухвалити Кабінет міністрів

Фото з відкритих джерел

Влада Києва розраховує з 25 січня відновити очне навчання у всіх школах столиці. До навчання в школах повинні повернутися, у тому числі учні молодших та випускних класів.

Як пише RegioNews, про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що очне навчання в школі дозволить поліпшити освітній процес, а також дасть можливість батькам учнів працювати.

"Ми налаштовані відновити з 25 січня навчання у всіх школах міста. До навчального процесу повернеться і початкова школа 1-4 класи. Також повинні повернутися за парти й учні старших - особливо це стосується випускних класів, щоб належним чином підготуватися до іспитів", - заявив Кличко.

Він додав, що рішення про те, як буде надалі проходити навчальний процес, в кінці тижня повинен ухвалити Кабінет міністрів.

Нагадаємо, раніше Степанов виключив можливість відновлення офлайн-навчання в школах до закінчення жорсткого карантину.