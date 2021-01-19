Зеленський доручив перевірити відповідність тарифної сітки на побутовий газ та опалення в регіонах країни

Передусім це стосується саме тарифів на опалення, побутовий газ та користування пасажирським транспортом

Передусім це стосується саме тарифів на опалення, побутовий газ та користування пасажирським транспортом

Фото з відкритих джерел

Глава держави доручає заступнику керівника Офісу Президента України Кирилу Тимошенку, відповідальному за регіональну політику, провести повний аудит наявних тарифів у місті Києві та в усіх областях України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.

Доручення провести повний аудит тарифів виникло, "враховуючи появу в публічному просторі різних спекулятивних заяв щодо формування тарифів на рівні міст і сіл країни, а також безпідставні спроби окремих представників місцевої влади обґрунтувати перед суспільством додаткове зростання тарифів понад рівень, який уже викликає значні питання з точки зору справедливості", повідомляють в Офісі президента.

Глава держави доручає заступнику керівника Офісу Президента України Кирилу Тимошенку, відповідальному за регіональну політику, провести повний аудит наявних тарифів у місті Києві та в усіх областях України, зіставити ціноутворення за різні проміжки часу, а також отримати вичерпні роз’яснення від відповідних керівників на місцях щодо завищених тарифів та щодо тарифної політики в цілому. Передусім це стосується саме тарифів на опалення, побутовий газ та користування пасажирським транспортом, - йдеться в повідомленні.

У дорученні зазначається, що "окрему увагу слід приділити таким специфічним непрозорим "тарифним проєктам" окремих очільників міст, як стягнення коштів за евакуацію авто, за користування загальнодоступними частинами громадського простору тощо".

В Офісі президента нагадують, що "завданням усіх представників системи державної влади є робота в інтересах громадян".

Як повідомлялося раніше, АМКУ порушив справи проти шести регіональних газзбутів.

Також сьогодні прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що Кабмін готує законопроєкт щодо зниження тарифу на розподіл газу. Раніше Кабмін знизив ціну на газ для населення до 6,99 гривні за кубометр.

В Україні вже тиждень триває "парад тарифних сесій": місцеві ради скликають позачергові сесії для реагування на підвищення тарифів.

Ще раніше в регіонах люди масово почали виходити на протести проти підвищення цін, "проти тарифного геноциду".