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20 января 2021, 19:50 316

Правительство и мэры договорились не повышать тарифы на тепло и горячую воду

20 января 2021, 19:50 316
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В понедельник, 25 января будет подписан соответствующий меморандум
В понедельник, 25 января будет подписан соответствующий меморандум
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 20 января Кабмин провел совещание с представителями местной власти, на котором рассматривался вопрос тарифов для населения.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По словам Кличко, в правительственном совещании, которое инициировала Ассоциация городов Украины, приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, мэры Киева - Виталий Кличко, Мариуполя - Вадим Бойченко, Кропивницкого - Андрей Райкович, Винницы - Сергей Моргунов, Кривого Рога - Константин Павлов и первый заместитель городского головы Харькова - Александр Новак, представители НАК "Нафтогаз Украины", Офиса Президента Украины и народные депутаты.

Мы договорились с правительством и представителями парламента, что тарифы на отопление и горячую воду в Украине до конца отопительного сезона не будут повышать", - рассказал Кличко.

Он добавил, что в понедельник, 25 января планируют подписать меморандум между правительством, Ассоциацией городов Украины и представителями Верховной Рады об алгоритме вывода сферы теплоснабжения из кризисной ситуации, вызванной колебаниями цены на газ.

Напомним, Зеленский поручил проверить соответствие тарифной сетки на бытовой газ и отопление в регионах страны.

Кабмин тарифы мэр Виталий Кличко Совещание
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