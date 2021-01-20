12:16  20 січня
Навіть безкоштовно 52% українців не готові вакцинуватися від COVID-19 - опитування
16:00  20 січня
У Хмельницькій області звільнять більше тисячі працівників РДА
18:37  20 січня
На Донбасі - тиша, жодного обстрілу за добу
UA | RU
UA | RU
20 січня 2021, 18:57 2

На Херсонщині депутати міськради прийняли звернення щодо підвищення тарифів

20 січня 2021, 18:57 2
Читайте также на русском языке
Фракція "Слуга народу" сесію проігнорувала
Фракція "Слуга народу" сесію проігнорувала
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні у місті Гола Пристань відбулось позачергове засідання сесії міськради, на якому депутати прийняли звернення до центральної влади щодо недопущення підвищення тарифів на енергоносії.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на gopri.in.ua.

Позачергове засідання сесії ініціювали депутати від ВО "Батьківщина"та від політичної партії "Європейської солідарності".

У зверненні, за яке голосувала рада, Президентові України, Голові Верховної Ради України та Прем’єр-міністру України зафіксовані пропозиції щодо недопущення кризи у системі теплозабезпечення населення та соціальних об’єктів, підвищення тарифів на енергоносії.

Усі присутні на сесії підтримали текст колективного звернення, яке зачитав депутат Юрій Зеленін.

Фракція політичної партії "Слуга народу" у повному складі проігнорувала засідання сесії.

Нагадаємо, сьогодні у Рівному депутати міськради підтримали звернення до влади щодо тарифів.

Також сьогодні депутати Івано-Франківської облради вимагають від влади запровадити мораторій на тарифи.

тарифи горсовет сесія Херсонська область звернення
Южно-Українська АЕС погрожує припинити надавати послуги з водо - і теплопостачання міста
20 січня 2021, 14:47
Зеленський доручив перевірити відповідність тарифної сітки на побутовий газ та опалення в регіонах країни
19 січня 2021, 21:47
Тарифи на газ: АМКУ порушив справи проти шести регіональних газзбутів
19 січня 2021, 14:47
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Одеська головоломка: скільки протримається союз мера Труханова з "сірими кардиналами" Кауфманом і Грановським
Підсумки виборів-2020: хто, де і скільки отримав в облрадах
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Юрій Бражник
Всі блоги »