На Херсонщині депутати міськради прийняли звернення щодо підвищення тарифів

Фракція "Слуга народу" сесію проігнорувала

Фракція "Слуга народу" сесію проігнорувала

Фото з відкритих джерел

Сьогодні у місті Гола Пристань відбулось позачергове засідання сесії міськради, на якому депутати прийняли звернення до центральної влади щодо недопущення підвищення тарифів на енергоносії.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на gopri.in.ua.

Позачергове засідання сесії ініціювали депутати від ВО "Батьківщина"та від політичної партії "Європейської солідарності".

У зверненні, за яке голосувала рада, Президентові України, Голові Верховної Ради України та Прем’єр-міністру України зафіксовані пропозиції щодо недопущення кризи у системі теплозабезпечення населення та соціальних об’єктів, підвищення тарифів на енергоносії.

Усі присутні на сесії підтримали текст колективного звернення, яке зачитав депутат Юрій Зеленін.

Фракція політичної партії "Слуга народу" у повному складі проігнорувала засідання сесії.

Нагадаємо, сьогодні у Рівному депутати міськради підтримали звернення до влади щодо тарифів.

Також сьогодні депутати Івано-Франківської облради вимагають від влади запровадити мораторій на тарифи.