На Херсонщині депутати міськради прийняли звернення щодо підвищення тарифів
Сьогодні у місті Гола Пристань відбулось позачергове засідання сесії міськради, на якому депутати прийняли звернення до центральної влади щодо недопущення підвищення тарифів на енергоносії.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на gopri.in.ua.
Позачергове засідання сесії ініціювали депутати від ВО "Батьківщина"та від політичної партії "Європейської солідарності".
У зверненні, за яке голосувала рада, Президентові України, Голові Верховної Ради України та Прем’єр-міністру України зафіксовані пропозиції щодо недопущення кризи у системі теплозабезпечення населення та соціальних об’єктів, підвищення тарифів на енергоносії.
Усі присутні на сесії підтримали текст колективного звернення, яке зачитав депутат Юрій Зеленін.
Фракція політичної партії "Слуга народу" у повному складі проігнорувала засідання сесії.
Нагадаємо, сьогодні у Рівному депутати міськради підтримали звернення до влади щодо тарифів.
Також сьогодні депутати Івано-Франківської облради вимагають від влади запровадити мораторій на тарифи.