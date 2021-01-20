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20 січня 2021, 19:30 5

Кабмін схвалив Стратегію воєнної безпеки України: що вона передбачає

20 січня 2021, 19:30 5
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Документ визначає цілі, пріоритети та шляхи реалізації політики країни у сферах національної безпеки та оборони
Документ визначає цілі, пріоритети та шляхи реалізації політики країни у сферах національної безпеки та оборони
Фото: із відкритих джерел
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Кабінет міністрів погодив проєкт Стратегії воєнної безпеки, який покликаний замінити Воєнну доктрину України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Цей масштабний документ розроблений Міністерством оборони на основі Стратегії національної безпеки України, затвердженої нещодавно президентом Володимиром Зеленським", - йдеться в повідомленні.

Згідно із документом, для реалізації всеохоплюючої оборони будуть залучати не лише Збройні сили, але і всі складові сектору безпеки та оборони та громадянського суспільства.

Всеохоплююча оборона України передбачає застосування усіх форм і способів збройної боротьби з агресором. У тому числі асиметричних та інших дій для оборони держави при дотриманні принципів і норм міжнародного права", - розповіли в Міноборони.

Нова Стратегія враховує ризики військової загрози з боку Російської Федерації та дисбаланс воєнних потенціалів України та РФ. Тепер документ має схвалити РНБО, після чого її підпише президент.

Нагадаємо, Кабмін контролюватиме найбільші об'єкти енергетики в Україні, таке рішення Кабмін ухвалив за дорученням президента.

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