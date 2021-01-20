Кабмін схвалив Стратегію воєнної безпеки України: що вона передбачає

Документ визначає цілі, пріоритети та шляхи реалізації політики країни у сферах національної безпеки та оборони

Документ визначає цілі, пріоритети та шляхи реалізації політики країни у сферах національної безпеки та оборони

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Цей масштабний документ розроблений Міністерством оборони на основі Стратегії національної безпеки України, затвердженої нещодавно президентом Володимиром Зеленським", - йдеться в повідомленні.

Згідно із документом, для реалізації всеохоплюючої оборони будуть залучати не лише Збройні сили, але і всі складові сектору безпеки та оборони та громадянського суспільства.

Всеохоплююча оборона України передбачає застосування усіх форм і способів збройної боротьби з агресором. У тому числі асиметричних та інших дій для оборони держави при дотриманні принципів і норм міжнародного права", - розповіли в Міноборони.

Нова Стратегія враховує ризики військової загрози з боку Російської Федерації та дисбаланс воєнних потенціалів України та РФ. Тепер документ має схвалити РНБО, після чого її підпише президент.

Нагадаємо, Кабмін контролюватиме найбільші об'єкти енергетики в Україні, таке рішення Кабмін ухвалив за дорученням президента.