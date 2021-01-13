У Польщі продовжили на три місяці арешт ексглави "Укравтодору" Новака

Влітку 2020 року його затримали за підозрою в корупції

Влітку 2020 року його затримали за підозрою в корупції

Фото: із відкритих джерел

Окружний суд Варшави продовжив на три місяці арешт для колишнього голови "Укравтодору" Славомира Новака.

Про це повідомляє Польське радіо, передає RegioNews.

В обґрунтуванні продовження арешту сказано, що докази, які були представлені в заяві прокурора, вказують на високу ймовірність вчинення Новаком усіх дій, яких стосується обвинувачення.

Суд поділяє нашу думку щодо ймовірного шахрайства, а також стосовно загрози суворого покарання позбавленням волі”, – заявив прокурор Ян Дрелєвський.

Славомир Новак з 2011 по 2013 рік очолював Міністерство транспорту і водного господарства Польщі, а з жовтня 2016 до жовтня 2019 був виконувачем обов’язків голови "Укравтодору".

Нагадаємо, 20 липня у Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака за підозрою в корупції.

Пізніше НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі провели обшуки в Києві та Львові.

21 липня, у прокуратурі Варшави висунули офіційні звинувачення колишньому керівнику "Укравтодору" Славоміру Новаку.

30 липня НАБУ повідомило підозру шостому фігуранту справи про корупцію Новака, це власник українських фірм, що працюють у сфері дорожнього будівництва.