10:04  13 січня
Степанов розповів про вимоги до китайської вакцину від коронавірусу
12:12  13 січня
Знову тарифний протест: під Франківськом перекрили дорогу на Львів
17:55  13 січня
В зоні ООС упродовж доби спостерігалася "тиша" - штаб
UA | RU
UA | RU
13 січня 2021, 21:52 23

У Польщі продовжили на три місяці арешт ексглави "Укравтодору" Новака

13 січня 2021, 21:52 23
Читайте также на русском языке
Влітку 2020 року його затримали за підозрою в корупції
Влітку 2020 року його затримали за підозрою в корупції
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Окружний суд Варшави продовжив на три місяці арешт для колишнього голови "Укравтодору" Славомира Новака.

Про це повідомляє Польське радіо, передає RegioNews.

В обґрунтуванні продовження арешту сказано, що докази, які були представлені в заяві прокурора, вказують на високу ймовірність вчинення Новаком усіх дій, яких стосується обвинувачення.

Суд поділяє нашу думку щодо ймовірного шахрайства, а також стосовно загрози суворого покарання позбавленням волі”, – заявив прокурор Ян Дрелєвський.

Славомир Новак з 2011 по 2013 рік очолював Міністерство транспорту і водного господарства Польщі, а з жовтня 2016 до жовтня 2019 був виконувачем обов’язків голови "Укравтодору".

Нагадаємо, 20 липня у Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака за підозрою в корупції.

Пізніше НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі провели обшуки в Києві та Львові.

21 липня, у прокуратурі Варшави висунули офіційні звинувачення колишньому керівнику "Укравтодору" Славоміру Новаку.

30 липня НАБУ повідомило підозру шостому фігуранту справи про корупцію Новака, це власник українських фірм, що працюють у сфері дорожнього будівництва.

арешт корупція Польща Укравтодор Славомір Новак
Соратник Порошенка Кононенко не з’явився на допит у НАБУ у справі про корупцію
11 січня 2021, 11:40
Директор аеропорту "Кривий Ріг" підозрюється у розкраданні бюджетних коштів
11 січня 2021, 10:44
Глава КСУ Тупицький орендує в Дубаї віллу вартістю 300 тис. грн на добу, - ЗМІ
09 січня 2021, 14:35
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Херсонську облраду
Санкційний батіг США: кого наступним відшмагає Вашингтон
Всі публікації »
Ірина Геращенко
Олександр Дубінський
Віктор Таран
Всі блоги »