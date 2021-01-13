В Польше продлили на три месяца арест экс-главы "Укравтодора" Новака

Летом 2020 года он был задержан по подозрению в коррупции

Летом 2020 года он был задержан по подозрению в коррупции

Фото: из открытых источников

Окружной суд Варшавы продлил на три месяца арест для бывшего главы "Укравтодора" Славомира Новака.

Об этом сообщает Польское радио, передает RegioNews.

В обосновании продления ареста сказано, что доказательства, которые были представлены в заявлении прокурора, указывают на высокую вероятность совершения Новаком всех действий, которых касается обвинение.

Суд разделяет наше мнение относительно возможного мошенничества, а также относительно угрозы сурового наказания лишением свободы", - заявил прокурор Ян Дрелевский.

Славомир Новак с 2011 по 2013 год возглавлял Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с октября 2016 по октябрь 2019 года был исполняющим обязанности главы "Укравтодора".

Напомним, 20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака по подозрению в коррупции.

Позже НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши провели обыски в Киеве и Львове.

21 июля, в прокуратуре Варшавы предъявили официальные обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку.

30 июля НАБУ сообщило подозрение шестому фигуранту дела о коррупции Новака, это владелец украинских фирм, работающих в сфере дорожного строительства.