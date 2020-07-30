НАБУ повідомило підозру шостому фігуранту справи про корупцію Новака

Це власник українських фірм, що працюють у сфері дорожнього будівництва

Це власник українських фірм, що працюють у сфері дорожнього будівництва

Фото: НАБУ

НАБУ оголосило про підозру ще одному фігуранту справи про корупцію колишнього керівника "Укравтодору" Славоміра Новака.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

За даними антикорупційного бюро, кінцевий власник групи компаній давав Новаку хабарі, ці кошти потім легалізовувалися на території Польщі.

Ці фірми здійснюють діяльність у сфері дорожнього господарства на території України.

Процесуальну дію виконано 28 липня 2020 року в межах розслідування спільної слідчої групи у складі НАБУ, САП, Центрального антикорупційного бюро (Польща) та Окружної прокуратури Варшави", - йдеться у повідомленні.

В НАБУ зазначили, що загальна кількість учасників злочину становить шість осіб.

Нагадаємо, 20 липня у Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака за підозрою в корупції.

Пізніше НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі провели обшуки в Києві та Львові.

Учора, 21 липня, у прокуратурі Варшави висунули офіційні звинувачення колишньому керівнику "Укравтодору" Славоміру Новаку.