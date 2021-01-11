Соратник Порошенка Кононенко не з’явився на допит у НАБУ у справі про корупцію

Як повідомляють ЗМІ, він вже більше року перебуває за кордоном

Як повідомляють ЗМІ, він вже більше року перебуває за кордоном

Фото: із відкритих джерел

У понеділок, 11 січня, соратник п’ятого президента України Петра Порошенка і нардеп 8 скликання Ігор Кононенко не прийшов на допит до Національного антикорупційного бюро у справі про корупцію, який був запланований на 10:00.

Про це повідомляє видання Страна.UA, передає RegioNews. Відомо, що детективи НАБУ хочуть допитати Кононенка у справі про корупцію при отриманні дозволу на видобуток газу в Полтавській області, зокрема, надання за заниженою вартістю спеціального дозволу на користування державними надрами фірмою "Аркона Газ-Енергія". Зараз Кононенко проходить у цій справі в якості свідка. Раніше він написав у Facebook, що не зможе з'явитися на допит через проходження лікування від отруєння ртуттю. Крім того, він повідомив, що не отримував від НАБУ повісток про виклик на допит. Як повідомляють ЗМІ, Ігор Кононенко вже більше року перебуває за кордоном. Старший детектив НАБУ Кочерга Олег Павлович заборонив коментувати процесуальні дії пов'язані з цим процесом, пославшись на таємницю досудового розслідування", - заявили журналістам в пресслужбі відомства. Також у відомстві не стали коментувати, чи були присутні адвокати Кононенко, пославшись на таємницю слідства. Нагадаємо, в НАБУ забрали справу рекордного хабара $5 млн Злочевського. У відомстві заявляють про чергове "викрадення” у НАБУ справи про топ-корупцію.

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