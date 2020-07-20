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Затримання ексголови "Укравтодору": НАБУ і САП проводять обшуки в Києві та Львові
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20 липня 2020, 11:04 15

Затримання ексголови "Укравтодору": НАБУ і САП проводять обшуки в Києві та Львові

20 липня 2020, 11:04 15
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Обшуки проводять за місцем проживання ймовірних учасників злочинної організації у сфері дорожнього господарства
Обшуки проводять за місцем проживання ймовірних учасників злочинної організації у сфері дорожнього господарства
Фото: Facebook
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Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі проводять обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі в рамках спільного розслідування діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Слідчі дії здійснюють силами міжнародної слідчої групи в офісах Укравтодору, компаній-учасниць тендерів державної агенції, а також за місцем проживання колишніх посадовців державної агенції та громадян Польщі-ймовірних учасників злочинної організації", - повідомляють у відомстві.

Наголошується,що в ході слідчих дій у Польщі затримано за підозрою у вчиненні корупційних злочинів колишнього керівника "Укравтодору", громадянина Польщі.

Раніше повідомлялося, що в Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього главу Державної служби автомобільних доріг України ("Укравтодор") Славоміра Новака - його підозрюють у корупції, відмиванні грошей і управлінні організованою злочинною групою.

НАБУ Київ САП Львів корупція Укравтодор
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