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20 липня 2020, 10:09

Ексголову "Укравтодору" Славоміра Новака затримали у Польщі

20 липня 2020, 10:09
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Його підозрюють у корупції
Його підозрюють у корупції
Фото: з відкритих джерел
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У Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього главу Державної служби автомобільних доріг України ("Укравтодор") Славоміра Новака - його підозрюють у корупції, відмиванні грошей і управлінні організованою злочинною групою.

Як передає RegioNews, про це повідомив прессекретар міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Зарін на своїй сторінці в Twitter.

Наголошується, що також затримали "Даріуша З., колишнього командира JW" GROM "і підприємця з Гданська Яцека П.". Деталі затримання пообіцяли розкрити пізніше.

Польське видання РАР зазначає, що "колишній міністр транспорту Славомір Н. був затриманий за підозрою в управлінні організованою злочинною групою".

Нагадаємо, Новак з 2011 по 2013 рік працював на посаді міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі в уряді прем'єра Дональда Туска. Також він обіймав посаду голови "Укравтодору" до 2019 року.

Раніше повідомлялося, що Зеленський хоче передати "Укравтодору" дороги місцевого значення.

Укравтодор Польща міністр корупція гроші
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