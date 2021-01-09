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09 січня 2021, 14:35 5408

Глава КСУ Тупицький орендує в Дубаї віллу вартістю 300 тис. грн на добу, - ЗМІ

09 січня 2021, 14:35 5408
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Фото: Telegram
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Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький відпочиває в Об'єднаних Арабських Еміратах та орендує королівську віллу за понад 300 тис. грн. на добу.

Про це повідомляє Telegram-канал "Картковий Офіс", передає RegioNews.

Королівська вілла в готелі Kempinski Palm Jumeirah, в якому сім'я проводить вихідні, коштує більше ніж 300 тысяч гривень на добу, має 4 спальні і власний басейн", - йдеться в коментарі до оприлюднених знімків.

Нагадаємо, раніше нардеп 8 скликання та член наглядової ради "Укрзалізниці” Сергій Лещенко повідомив, що 6 січня Олександр Тупицький із дружиною покинув Україну і вилетів на відпочинок Об'єднані Арабські Емірати.

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