У Польщі висунули звинувачення ексголові "Укравтодору"

Його звинувачують в отриманні вигоди від корупції

Його звинувачують в отриманні вигоди від корупції

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомляє Європейська Правда.

Новаку пред'явили звинувачення в керівництві організованою злочинною групою, яка отримувала вигоду від корупції.

Також його підозрюють у вимаганні та отриманні майнових і особистих вигод в обмін на надання приватним суб'єктам контрактів на будівництво і ремонт доріг в Україні, а також у відмиванні коштів, отриманих під час цих злочинів.

В результаті він отримав 1 300 000 злотих (майже 300 тис. євро – ред.)", - сказала прессекретар окружної прокуратури Варшави Мирослава Хир.

Крім цього, його підозрюють у підбурюванні лікаря Медичного військового інституту у Варшаві в наданні медичних довідок, якими він мав намір скористатися, щоб виправдати свою відсутність на роботі в Україні.

Нагадаємо, 20 липня у Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака за підозрою в корупції.

Пізніше НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі провели обшуки в Києві та Львові.