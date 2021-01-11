Директор аеропорту "Кривий Ріг" підозрюється у розкраданні бюджетних коштів

Через неправомірні дії посадовця державі завдано понад 5,3 млн грн збитків

Через неправомірні дії посадовця державі завдано понад 5,3 млн грн збитків

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Директору КП "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 КК України).

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Посадовець у березні 2019 року уклав з приватним підприємством договір підряду на виконання робіт з будівництва огорожі території аеропорту.

Надалі, з метою заволодіння бюджетними коштами, він підписав акти приймання виконаних робіт, достовірно знаючи, що їх вартість завищена.

Внаслідок таких дій державі завдано понад 5,3 млн грн збитків", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюються інші особи, причетні до злочину.

Раніше повідомлялось, що на організації схеми "відкатів" затримали одного з керівників управління Держводагентства.