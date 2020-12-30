Заява КСУ про перевищення Зеленським повноважень "юридично нікчемна" — ОПУ

В Офісі президента заявляють, що КСУ не мав права розміщувати таку заяву

В Офісі президента заявляють, що КСУ не мав права розміщувати таку заяву

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Заява Конституційного суду щодо відсторонення голови суду Олександра Тупицького є спробою ввести в оману суспільство і з точки зору закону є "юридично нікчемною".

Про це заявили в Офіс президента, передає RegioNews.

У Зеленського зазначають, що чинним законодавством визначена інформація, яка може бути розміщена на сайті Конституційного Суду, однак жодним правовим документом не передбачена можливість розміщення на офіційному сайті КСУ повідомлення, яким було звинувачено президента Зеленського в перевищенні повноважень при відстороненні Олександра Тупицького.

Розміщення таких "висновків” та "роз'яснень” на офіційному сайті Суду має на меті свідоме введення в оману суспільства та ЗМІ щодо правової позиції КСУ. Відповідно, будь-які "заяви”, "роз'яснення” та "висновки”, розміщені на сайті Суду, щодо яких КСУ не ухвалював рішень, є юридично нікчемними”, - йдеться в повідомленні.

Також у Зеленського заявили, що чиновники, які дали розпорядження на їхнє розміщення, мають бути притягнуті до юридичної і навіть кримінальної відповідальності за привласнення повноважень Конституційного Суду.

Нагадаємо, 28 грудня голова КСУ Тупицький не з'явився в Офіс генпрокурора для вручення підозри, повідомлення про підозру голови КСУ направили поштою.

Того ж дня голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський відсторонив Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.

Зеленський вийшов за межі повноважень, коли відсторонив Тупицького — заява КСУ. У КСУ вважають, що Тупицький зобов’язаний продовжувати виконувати свої обов’язки, а Зеленський - скасувати свій указ.