Зеленський вийшов за межі повноважень, коли відсторонив Тупицького — заява КСУ

У КСУ вважають, що Тупицький зобов’язаний продовжувати виконувати свої обов’язки, а Зеленський - скасувати свій указ

У КСУ вважають, що Тупицький зобов’язаний продовжувати виконувати свої обов’язки, а Зеленський - скасувати свій указ

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У Конституційному суді України відреагували на рішення президента Володимира Зеленського про відсторонення голови суду Олександра Тупицького і заявили, що глава держави вийшов за межі своїх повноважень.

Відповідна заява оприлюднена на сайті Конституційного Суду, передає RegioNews.

З конституційно-правової точки зору Указ президента... є юридично нікчемним і не може підлягати виконанню, оскільки він виданий президентом України з перевищенням його конституційних повноважень, суперечить конституційним засадам організації державної влади в Україні, конституційним принципам діяльності Конституційного Суду України, посягає на конституційно-правовий статус судді Конституційного Суду України", - йдеться у повідомленні.

В КСУ додали, що Зеленський, видавши указ, протиправно втрутився у діяльність судді Конституційного Суду, і назвали це перешкоджанням виконанню суддею службових обов’язків, що тягне за собою відповідальність.

Згідно із заявою Конституційного суду, Кримінальний кодекс передбачає кримінальну відповідальність за втручання у діяльність державного діяча.

Виходячи з цього, суддя Конституційного Суду України О. Тупицький зобов’язаний продовжувати виконувати свої службові обов’язки відповідно до Конституції України та Закону України "Про Конституційний Суд України”, а президент України – негайно скасувати свій Указ 607/2020 від 29 грудня 2020 року", - заявили у суді.

Нагадаємо, 28 грудня голова КСУ Тупицький не з'явився в Офіс генпрокурора для вручення підозри, повідомлення про підозру голови КСУ направили поштою.

Того ж дня голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський відсторонив Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.