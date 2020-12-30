Заявление КСУ о превышении Зеленским полномочий "юридически ничтожное" - ОПУ

В Офисе президента заявляют, что КСУ не имел права размещать такое заявление

В Офисе президента заявляют, что КСУ не имел права размещать такое заявление

Фото: из открытых источников

Заявление Конституционного суда об отстранении председателя суда Александра Тупицкого является попыткой ввести в заблуждение общество и с точки зрения закона является "юридически ничтожным".

Об этом заявили в Офисе президента, передает RegioNews.

У Зеленского отмечают, что действующим законодательством определена информация, которая может быть размещена на сайте Конституционного Суда, но никаким правовым документом не предусмотрена возможность размещения на официальном сайте КСУ сообщения, которым обвинили президента Зеленского в превышении полномочий при отстранении Александра Тупицкого.

Размещение таких "выводов" и "разъяснений" на официальном сайте суда имеет целью сознательное введение в заблуждение общества и СМИ относительно правовой позиции КСУ. Соответственно, любые "заявления", "разъяснения" и "выводы", размещенные на сайте суда, в отношении которых КСУ не принимал решений, являются юридически ничтожными", - говорится в сообщении.

Также у Зеленского заявили, что чиновники, которые дали распоряжение на их размещение, должны быть привлечены к юридической и даже уголовной ответственности за присвоение полномочий Конституционного Суда.

Напомним, 28 декабря глава КСУ Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для вручения подозрения, сообщение о подозрении главе КСУ направили почтой.

В тот же день главе Конституционного Суда Тупицкому сообщили о подозрении. Ему инкриминируют подкуп свидетеля в уголовном производстве.

29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.

Зеленский вышел за пределы полномочий, когда отстранил Тупицкого - заявление КСУ. В КСУ считают, что Тупицкий обязан продолжать выполнять свои обязанности, а Зеленский - отменить свой указ.