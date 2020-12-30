Зеленський представив нового голову Івано-Франківської ОДА

Він побажав успіхів очільнику облдержадміністрації

Він побажав успіхів очільнику облдержадміністрації

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Івано-Франківської області зустрівся з адміністративно-господарським активом регіону і представив нового очільника області Андрія Бойчука.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Зеленський подякував за роботу попередньому голові ОДА та висловив сподівання на успішну командну роботу в регіоні.

Я вас вітаю і бажаю вам успіхів. Бажаю, щоб вам вдалося показати результати людям”, – заявив президент.

У свою чергу, новопризначений голова облдержадміністрації Андрій Бойчук сказав, що ця посада є для нього великою відповідальністю.

З першого дня налагоджуємо внутрішню управлінську комунікацію, співпрацю з органами державної влади та місцевого самоврядування. Я зацікавлений працювати з кожним очільником громади, села, селища, міста, району над проблемними питаннями”, – сказав Бойчук.

Нагадаємо, 26 грудня головою Івано-Франківської ОДА призначено Андрія Бойчука. Також президент звільнив від виконання обов'язків голови ОДА Марію Савку.

28 грудня на Івано-Франківщині представили нового керівника ОДА Андрія Бойчука.

30 грудня Зеленський приїхав в Івано-Франківську область з робочим візитом.

Читайте також: Бойчук Андрій. Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Досьє