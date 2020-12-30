15:46  30 грудня
Микитась не з'явився на суд із обрання йому запобіжного заходу
09:03  30 грудня
Зеленський звільнив Сергія Сергійчука з посади голови Черкаської ОДА
14:43  30 грудня
Зеленський приїхав в Івано-Франківську область з робочим візитом
UA | RU
UA | RU
30 грудня 2020, 17:05 5

Зеленський представив нового голову Івано-Франківської ОДА

30 грудня 2020, 17:05 5
Читайте также на русском языке
Він побажав успіхів очільнику облдержадміністрації
Він побажав успіхів очільнику облдержадміністрації
Фото: Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Івано-Франківської області зустрівся з адміністративно-господарським активом регіону і представив нового очільника області Андрія Бойчука.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Зеленський подякував за роботу попередньому голові ОДА та висловив сподівання на успішну командну роботу в регіоні.

Я вас вітаю і бажаю вам успіхів. Бажаю, щоб вам вдалося показати результати людям”, – заявив президент.

У свою чергу, новопризначений голова облдержадміністрації Андрій Бойчук сказав, що ця посада є для нього великою відповідальністю.

З першого дня налагоджуємо внутрішню управлінську комунікацію, співпрацю з органами державної влади та місцевого самоврядування. Я зацікавлений працювати з кожним очільником громади, села, селища, міста, району над проблемними питаннями”, – сказав Бойчук.

Нагадаємо, 26 грудня головою Івано-Франківської ОДА призначено Андрія Бойчука. Також президент звільнив від виконання обов'язків голови ОДА Марію Савку.

28 грудня на Івано-Франківщині представили нового керівника ОДА Андрія Бойчука.

30 грудня Зеленський приїхав в Івано-Франківську область з робочим візитом.

Читайте також: Бойчук Андрій. Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Досьє

Івано-Франківськ Володимир Зеленський ОДА Офіс президента призначення
Родині журналіста Лещенка погрожують через справу Татарова
30 грудня 2020, 16:47
Зеленський вийшов за межі повноважень, коли відсторонив Тупицького — заява КСУ
30 грудня 2020, 15:24
Зеленський приїхав в Івано-Франківську область з робочим візитом
30 грудня 2020, 14:43
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Капкан для президента. Чому відсторонення Тупицького зробить із Зеленського диктатора або посміховисько
Казус Сергійчука. Чому очільника Черкащини відправили у відставку
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Всі блоги »