Родині журналіста Лещенка погрожують через справу Татарова

Йому надіслали погрози з вимогою "забути” прізвище Татаров

Йому надіслали погрози з вимогою "забути” прізвище Татаров

Фото: із відкритих джерел

Журналіст і нардеп 8 скликання Сергій Лещенко опублікував скріншот повідомлення із погрозами доньці його дружини у зв’язку із справою заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

У повідомлення, яке йому надіслали в один із месенджерів із номера, зареєстрованого в Російській Федерації, йдеться про те, що Лещенко "має забути прізвище Татаров”. Далі зловмисники написали, що у його дружини є дуже красива дитина.

Сьогодні прийшло таке привітання з наступаючими святами", - написав Лещенко.

Відомо, що він активно висвітлює у себе в Telegram та YouTube-каналі справу корупції Олега Татрова, заступника голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Перед отриманням погроз Сергієм Лещенком Татаров згадав його у своєму Telegram-каналі.

Останнім часом сфальсифіковану щодо мене НАБУ справу про нібито наданою мною експерту знижку на паркінг став коментувати колишній депутат БПП Лещенко”, - написав Татаров.

Нагадаємо, 30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику Єрмака Олегу Татарову.

28 грудня суд у справі Татарова не відбувся через неявку прокурорів, засідання перенесли. Суд мав розглянути клопотання про обрання йому запобіжного заходу.