15:46  30 грудня
Микитась не з'явився на суд із обрання йому запобіжного заходу
09:03  30 грудня
Зеленський звільнив Сергія Сергійчука з посади голови Черкаської ОДА
14:43  30 грудня
Зеленський приїхав в Івано-Франківську область з робочим візитом
UA | RU
UA | RU
30 грудня 2020, 16:47 235

Родині журналіста Лещенка погрожують через справу Татарова

30 грудня 2020, 16:47 235
Читайте также на русском языке
Йому надіслали погрози з вимогою "забути” прізвище Татаров
Йому надіслали погрози з вимогою "забути” прізвище Татаров
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Журналіст і нардеп 8 скликання Сергій Лещенко опублікував скріншот повідомлення із погрозами доньці його дружини у зв’язку із справою заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

У повідомлення, яке йому надіслали в один із месенджерів із номера, зареєстрованого в Російській Федерації, йдеться про те, що Лещенко "має забути прізвище Татаров”. Далі зловмисники написали, що у його дружини є дуже красива дитина.

Сьогодні прийшло таке привітання з наступаючими святами", - написав Лещенко.

Відомо, що він активно висвітлює у себе в Telegram та YouTube-каналі справу корупції Олега Татрова, заступника голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Перед отриманням погроз Сергієм Лещенком Татаров згадав його у своєму Telegram-каналі.

Останнім часом сфальсифіковану щодо мене НАБУ справу про нібито наданою мною експерту знижку на паркінг став коментувати колишній депутат БПП Лещенко”, - написав Татаров.

Нагадаємо, 30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику Єрмака Олегу Татарову.

28 грудня суд у справі Татарова не відбувся через неявку прокурорів, засідання перенесли. Суд мав розглянути клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Олег Татаров Сергій Лещенко погрози корупція Офіс президента
Зеленський приїхав в Івано-Франківську область з робочим візитом
30 грудня 2020, 14:43
Татаров покинув будівлю суду під крики активістів та палаючі фаєри
30 грудня 2020, 12:19
Справа Татарова: прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу
30 грудня 2020, 10:56
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Капкан для президента. Чому відсторонення Тупицького зробить із Зеленського диктатора або посміховисько
Казус Сергійчука. Чому очільника Черкащини відправили у відставку
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Всі блоги »