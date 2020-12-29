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29 грудня 2020, 15:15 11

Вчені просять не перейменовувати "наукові" топоніми в честь Кернеса

29 грудня 2020, 15:15 11
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Науковці закликають зберегти назви проспекту Науки і станції метро "Наукова" у Харкові
Науковці закликають зберегти назви проспекту Науки і станції метро "Наукова" у Харкові
Фото: із відкритих джерел
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Представники Академії наук вищої школи України просять залишити топоніми зі словом "наука" у Харкові і не перейменовувати їх на честь мера міста Геннадія Кернеса, який помер в німецькій клініці “Шаріте” від ускладненнь, викликаних коронавірусом.

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на президента Академії Олександра Наконечного, передає RegioNews.

Науковці проти перейменування. Думка наукової спільноти, що назви, які пов'язані з наукою, особливо у Харкові, де наука дуже потужна була і є, мають залишитися, тож зникнення проспекту Науки не доцільне", - заявив Наконечний.

У заяві, яку підтримали близько 30 представників Академії, просять не перейменовувати проспект Науки і станцію метро "Наукова" у Харкові.

Науковці заявили, що вони не висловлюються проти появи імені Кернеса на мапі Харкова.

Президія Академії звертає увагу на ту унікальну роль, яку відіграв Харків у розвитку національної та світової науки. Тому зникнення з карти міста топонімів, пов’язаних зі словом "наука", стане не лише показником ставлення міської влади до діючих науковців, але й образою пам’яті тих десятків і сотень пов’язаних з Харковом визначних українських та зарубіжних учених, чиї імена вписано золотими літерами в історію науки", — йдеться в заяві.

Також члени Академії зазначають, що висловлена думка є відкритим зверненням, однак звертатися до державних органів чи топонімічної комісії Харкова напряму вони не планують.

Нагадаємо, 23 грудня у Харкові прощаються з Кернесом: люди з ранку збираються біля собору.

У Харків попрощатися з Кернесом приїхали Труханов, Філатов і Бойко, а також Кличко, Добкін і Новинський.

Пам'ятник, станція метро та вулиця: у міськраді Харкова розповіли, як увіковічать ім'я Кернеса. Йому також присвоять звання почесного харків'янина.

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