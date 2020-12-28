Син Кернеса став директором фонду зі статутом у 135 мільйонів

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру юридичних осіб

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру юридичних осіб

Фото з відкритих джерел

Фонд був створений наприкінці серпня і спочатку розмір його статутного фонду складав 6,5 млн грн. До 135 млн грн збільшився нещодавно.

Про це повідомила ГО "Харківський антикорупційний центр", передає RegioNews.

Восени син Геннадія Кернеса – Даніїл Прівалов очолив Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Зіон", який зареєстрований у Києві.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Фонд був створений наприкінці серпня. Спочатку розмір статутного фонду складав 6,5 млн грн. Але нещодавно його розмір збільшився до 135 млн грн, - повідомляють в громадській організації.

Контактні дані фонду належать КУА "Даліз-Фінанс", яка займається керуванням активами.

Інформації, якими саме активами зараз управляє фонд, немає.

Ще у 2020 році Прівалов став власником ТОВ "Алфавіль", якому належить нерухомість на вул. Ярослава Мудрого у Києві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося. що 23 грудня у Харкові поховали Кернеса.