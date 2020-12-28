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28 грудня 2020, 13:01 2947

Працівники СБУ прийшли з перевіркою в Харківську міськраду

28 грудня 2020, 13:01 2947
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Спецслужби перевіряють інформацію, яка пов’язана із забезпеченням державної таємниці
Спецслужби перевіряють інформацію, яка пов’язана із забезпеченням державної таємниці
Фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 28 грудня, у Харківську міську раду з обшуками прийшли співробітники Служби безпеки України в Харківській області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на KharkivToday.

Зазначається, що після місцевих виборів у Харкові певна група осіб фактично отримала повноваження Харківського міського голови без участі у виборах 25 жовтня. Зараз вони фактично монополізували прийняття будь-яких рішень у місті - кадрових чи фінансових. Саме тому Служба безпеки планує не допустити узурпацію влади в Харкові й можливу дестабілізацію суспільно-політичної та криміногенної ситуації в регіоні.

Якщо будуть виявлені порушення режиму секретності в діяльності окремих керівників Харківської міської ради, Служба безпеки може анулювати цим особам допуск до державної таємниці", - йдеться в повідомленні.

Це автоматично призводить до неможливості виконання цими керівниками своїх службових обов'язків і надалі - до звільнення або переведення на інші посади.

Раніше повідомлялося, що міськрада Харкова для увічнення пам'яті Кернеса збереться на сесію.

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