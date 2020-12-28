Працівники СБУ прийшли з перевіркою в Харківську міськраду
Сьогодні, 28 грудня, у Харківську міську раду з обшуками прийшли співробітники Служби безпеки України в Харківській області.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на KharkivToday.
Зазначається, що після місцевих виборів у Харкові певна група осіб фактично отримала повноваження Харківського міського голови без участі у виборах 25 жовтня. Зараз вони фактично монополізували прийняття будь-яких рішень у місті - кадрових чи фінансових. Саме тому Служба безпеки планує не допустити узурпацію влади в Харкові й можливу дестабілізацію суспільно-політичної та криміногенної ситуації в регіоні.
Якщо будуть виявлені порушення режиму секретності в діяльності окремих керівників Харківської міської ради, Служба безпеки може анулювати цим особам допуск до державної таємниці", - йдеться в повідомленні.
Це автоматично призводить до неможливості виконання цими керівниками своїх службових обов'язків і надалі - до звільнення або переведення на інші посади.
Раніше повідомлялося, що міськрада Харкова для увічнення пам'яті Кернеса збереться на сесію.