Пам'ятник, станція метро та вулиця: у міськраді Харкова розповіли, як увіковічать ім'я Кернеса

Кернесу також присвоять звання почесного харків'янина

Кернесу також присвоять звання почесного харків'янина

Фото: з відкритих джерел

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов повідомив, що вже дано розпорядження архітекторам підібрати місце для пам'ятника померлому меру Геннадію Кернесу, також планується назвати його ім'ям вулицю і метро.

Про це секретар міськради заявив на брифінгу, передає RegioNews.

Дав завдання архітекторам, щоб підготували декілька локацій, де можна поставити пам'ятник", - повідомив Терехов.

Також він виступив з ініціативою назвати ім'ям Кернеса станцію метро.

Ми з ним разом будували 30-ту станцію. Стільки, скільки він зробив для розвитку метро - ми зобов'язані увічнити його пам'ять та назвати одну із станцій", - сказав Терехов.

Крім того, його ім'ям хочуть назвати одну з вулиць чи проспектів.

Нагадаємо, у міськраді Харкова сказали, о котрій 21 грудня прибуде літак з тілом Кернеса.