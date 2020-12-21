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21 грудня 2020, 15:13 1141

Пам'ятник, станція метро та вулиця: у міськраді Харкова розповіли, як увіковічать ім'я Кернеса

21 грудня 2020, 15:13 1141
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Кернесу також присвоять звання почесного харків'янина
Фото: з відкритих джерел
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Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов повідомив, що вже дано розпорядження архітекторам підібрати місце для пам'ятника померлому меру Геннадію Кернесу, також планується назвати його ім'ям вулицю і метро.

Про це секретар міськради заявив на брифінгу, передає RegioNews.

Дав завдання архітекторам, щоб підготували декілька локацій, де можна поставити пам'ятник", - повідомив Терехов.

Також він виступив з ініціативою назвати ім'ям Кернеса станцію метро.

Ми з ним разом будували 30-ту станцію. Стільки, скільки він зробив для розвитку метро - ми зобов'язані увічнити його пам'ять та назвати одну із станцій", - сказав Терехов.

Крім того, його ім'ям хочуть назвати одну з вулиць чи проспектів.

Нагадаємо, у міськраді Харкова сказали, о котрій 21 грудня прибуде літак з тілом Кернеса.

мер Харьків горсовет пам'ятник Геннадій Кернес
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