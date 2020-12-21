Пам'ятник, станція метро та вулиця: у міськраді Харкова розповіли, як увіковічать ім'я Кернеса
Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов повідомив, що вже дано розпорядження архітекторам підібрати місце для пам'ятника померлому меру Геннадію Кернесу, також планується назвати його ім'ям вулицю і метро.
Про це секретар міськради заявив на брифінгу, передає RegioNews.
Дав завдання архітекторам, щоб підготували декілька локацій, де можна поставити пам'ятник", - повідомив Терехов.
Також він виступив з ініціативою назвати ім'ям Кернеса станцію метро.
Ми з ним разом будували 30-ту станцію. Стільки, скільки він зробив для розвитку метро - ми зобов'язані увічнити його пам'ять та назвати одну із станцій", - сказав Терехов.
Крім того, його ім'ям хочуть назвати одну з вулиць чи проспектів.
Нагадаємо, у міськраді Харкова сказали, о котрій 21 грудня прибуде літак з тілом Кернеса.