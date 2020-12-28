Міськрада Харкова задля увічнення пам’яті Кернеса збереться на сесію

Також депутати хочуть внести зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2021 рік

Також депутати хочуть внести зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2021 рік

Фото: із відкритих джерел

У середу, 30 грудня відбудеться друга позачергова сесія Харківської міської ради восьмого скликання, на якій депутати планують розглянути питання про увічнення пам’яті мера міста Геннадія Кернеса.

Відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, передає RegioNews.

До проєкту порядку денного внесли 21 питання та "Різне". Перше з них — "Увічнення пам'яті Харківського міського голови Кернеса Г.А". Початок сесії - о 12:00.

Як саме пропонують увічнити пам'ять мера, у міській раді не повідомляють.

Також депутати хочуть затвердити регламент міськради 8-го скликання, внести зміни до бюджету міста Харкова на 2020 рік, до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2021 рік.

Крім того, вони планують затвердили список переможців громадського бюджету і внести зміни до низки соціальних та економічних програм.

Нагадаємо, 23 грудня у Харкові прощаються з Кернесом: люди з ранку збираються біля собору.

У Харків попрощатися з Кернесом приїхали Труханов, Філатов і Бойко, а також Кличко, Добкін і Новинський.

Пам'ятник, станція метро та вулиця: у міськраді Харкова розповіли, як увіковічать ім'я Кернеса. Йому також присвоять звання почесного харків'янина.