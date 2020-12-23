В Харків на прощання з Кернесом приїхали Кличко, Добкін і Новинський

Вони прибули до оперного театру

Вони прибули до оперного театру

Фото: imgbb.com

В Харків на церемонію прощання з мером міста Геннадієм Кернесом приїхали голова Києва Віталій Кличко, народний депутат Вадим Новинський і депутат Верховної Ради VIII скликання Михайло Добкін.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.

Вхід у театр вільний. Труну з тілом Кернеса поставили в холі. У опери чергують поліцейські. На фасаді будівлі розмістили велике фото мера", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що вчора військові Харківського гарнізону провели церемонію прощання з Геннадієм Кернесом, але пізніше наказ про їх притягнення скасували. Пояснили це тим, що на офіційній церемонії не буде перших осіб держави, тому і військових теж не буде.

Нагадаємо, сьогодні, 23 грудня у Харкові прощаються з Кернесом: люди з ранку збираються біля собору.