В Харків на прощання з Кернесом приїхали Кличко, Добкін і Новинський
В Харків на церемонію прощання з мером міста Геннадієм Кернесом приїхали голова Києва Віталій Кличко, народний депутат Вадим Новинський і депутат Верховної Ради VIII скликання Михайло Добкін.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.
Вхід у театр вільний. Труну з тілом Кернеса поставили в холі. У опери чергують поліцейські. На фасаді будівлі розмістили велике фото мера", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що вчора військові Харківського гарнізону провели церемонію прощання з Геннадієм Кернесом, але пізніше наказ про їх притягнення скасували. Пояснили це тим, що на офіційній церемонії не буде перших осіб держави, тому і військових теж не буде.
Нагадаємо, сьогодні, 23 грудня у Харкові прощаються з Кернесом: люди з ранку збираються біля собору.