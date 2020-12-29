Ученые просят не переименовывать "научные" топонимы в честь Кернеса

Они призывают сохранить названия проспекта Науки и станции метро "Научная" в Харькове

Они призывают сохранить названия проспекта Науки и станции метро "Научная" в Харькове

Фото: из открытых источников

Представители Академии наук высшей школы Украины просят оставить топонимы со словом "наука" в Харькове и не переименовывать их в честь мэра города Геннадия Кернеса, который умер в немецкой клинике "Шарите" от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на президента Академии Александра Наконечного, передает RegioNews.

Ученые против переименования. Мнение научного сообщества, что названия, связанные с наукой, особенно в Харькове, где наука очень мощная была и есть, должны остаться, поэтому исчезновение проспекта Науки нецелесообразно", - заявил Наконечный.

В заявлении, которое поддержали около 30 представителей Академии, просят не переименовывать проспект Науки и станцию метро "Научная" в Харькове.

Ученые заявили, что они не выступают против появления имени Кернеса на карте Харькова.

Президиум Академии обращает внимание на ту уникальную роль, которую сыграл Харьков в развитии национальной и мировой науки. Поэтому исчезновение с карты города топонимов, связанных со словом "наука", станет не только показателем отношения городских властей к действующими ученым, но и оскорблением памяти тех десятков и сотен связанных с Харьковом выдающихся украинских и зарубежных ученых, чьи имена вписано золотыми буквами в историю науки", - говорится в заявлении.

Также члены Академии отмечают, что высказанное мнение является открытым обращением, однако обращаться в государственные органы или топонимическую комиссию Харькова напрямую они не планируют.

Напомним, 23 декабря в Харькове прощаются с Кернесом: люди c утра собираются возле собора.

В Харьков проститься с Кернесом приехали Труханов, Филатов и Бойко, а также Кличко, Добкин и Новинский.

Памятник, станция метро и улица: в горсовете Харькова рассказали, как увековечат имя Кернеса. Ему также присвоят звание почетного харьковчанина.