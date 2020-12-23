У Харкові прощаються з Кернесом: люди з ранку збираються біля собору

Церемонія прощання закінчиться о 13:00

Церемонія прощання закінчиться о 13:00

Фото: TriolanLive

У Харкові почалася церемонія прощання з мером міста Геннадієм Кернесом - вона проходить у Благовіщенському соборі. Місцеві жителі з самого ранку шикуються в чергу біля входу в собор.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Біля входу знаходяться кордони поліції, потрапити всередину можуть лише близькі мера. Для інших харків'ян церемонію прощання транслюють на великому екрані. Також трансляцію траурної церемонії запустили в YouTube.

Після відспівування, тіло мера доставлять в Харківський національний театр опери та балету, де відбудеться прощання. Його планують провести з 09:00 до 13:00. Поховають Геннадія Кернеса на почесній алеї міського кладовища №2. Місце поховання розташоване поруч з могилою ексголови ОДА Євгена Кушнарьова.

Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса, у місті були скасовані всі масові заходи.

Пізніше друг Кернеса Фукс назвав "дуже дивними” обставини його смерті: до того, як відмовили нирки, мер Харкова відчував себе добре.

21 грудня літак із тілом Кернеса приземлився у Харкові.