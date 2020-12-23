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23 грудня 2020, 08:41 2

У Харкові прощаються з Кернесом: люди з ранку збираються біля собору

23 грудня 2020, 08:41 2
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Церемонія прощання закінчиться о 13:00
Церемонія прощання закінчиться о 13:00
Фото: TriolanLive
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У Харкові почалася церемонія прощання з мером міста Геннадієм Кернесом - вона проходить у Благовіщенському соборі. Місцеві жителі з самого ранку шикуються в чергу біля входу в собор.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Біля входу знаходяться кордони поліції, потрапити всередину можуть лише близькі мера. Для інших харків'ян церемонію прощання транслюють на великому екрані. Також трансляцію траурної церемонії запустили в YouTube.

Після відспівування, тіло мера доставлять в Харківський національний театр опери та балету, де відбудеться прощання. Його планують провести з 09:00 до 13:00. Поховають Геннадія Кернеса на почесній алеї міського кладовища №2. Місце поховання розташоване поруч з могилою ексголови ОДА Євгена Кушнарьова.

Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса, у місті були скасовані всі масові заходи.

Пізніше друг Кернеса Фукс назвав "дуже дивними” обставини його смерті: до того, як відмовили нирки, мер Харкова відчував себе добре.

21 грудня літак із тілом Кернеса приземлився у Харкові.

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