У Харків попрощатися з Кернесом приїхали Труханов, Філатов і Бойко
Мер Одеси Геннадій Труханов, мер Дніпра Борис Філатов та співголова партії "Опозиційна платформа - За життя", народний депутат Юрій Бойко прибули до Харкова, щоб попрощатися з міським головою Геннадієм Кернесом, який помер від коронавірусу.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.
Відомо, що труну перевезли в Харківський оперний театр, де о 09:00 ранку почалося громадянське прощання. Вшанувати пам'ять мера прийшли тисячі харків'ян, черга розтягнулася вже на кілька кварталів.
Свої співчуття у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса висловили актори Ольга Сумська та Віталій Борисюк, а також співачка Ірина Білик. Вона назвала Кернеса "великою людиною" і подякувала за те, що він зробив для Харкова.
Раніше повідомлялося, що в Харків на прощання з Кернесом приїхали Кличко, Добкін і Новинський.