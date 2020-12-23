У Харків попрощатися з Кернесом приїхали Труханов, Філатов і Бойко

З мером прощаються в Харківському національному театрі опери і балету

З мером прощаються в Харківському національному театрі опери і балету

Фото: sharij.net

Мер Одеси Геннадій Труханов, мер Дніпра Борис Філатов та співголова партії "Опозиційна платформа - За життя", народний депутат Юрій Бойко прибули до Харкова, щоб попрощатися з міським головою Геннадієм Кернесом, який помер від коронавірусу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Відомо, що труну перевезли в Харківський оперний театр, де о 09:00 ранку почалося громадянське прощання. Вшанувати пам'ять мера прийшли тисячі харків'ян, черга розтягнулася вже на кілька кварталів.

Свої співчуття у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса висловили актори Ольга Сумська та Віталій Борисюк, а також співачка Ірина Білик. Вона назвала Кернеса "великою людиною" і подякувала за те, що він зробив для Харкова.

Раніше повідомлялося, що в Харків на прощання з Кернесом приїхали Кличко, Добкін і Новинський.