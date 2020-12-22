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22 грудня 2020, 15:00 366

Заступник Єрмака Татаров заявляє, що у справі НАБУ його не арештують

22 грудня 2020, 15:00 366
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Раніше Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова
Фото: із відкритих джерел
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Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров заявив, що його неможливо заарештувати у справу про корупцію, яку розслідує Національне антикорупційне бюро України.

Про це Татаров заявив у Telegram, передає RegioNews.

Директор НАБУ Ситник заявив, що ініціює мій арешт. Хочу повідомити визнаному винним у корупції чиновнику, який загрався, що його PR-акція закінчиться так само, як вся його попередня діяльність – нічим”, - написав Татаров.

Він додав, що "не буде і не може бути ніякого арешту”, і назвав справу повністю сфальсифікованою. Також на його думку, у провадженні проти нього "немає жодного факту чи доказу”.

І ще раз нагадую, що ця справа – особиста помста чиновника, який не має ні морального, ні юридичного права очолювати НАБУ і давно повинен бути звільнений у зв'язку з доведеними фактами корупції”, - стверджує Татаров.

Нагадаємо, директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

18 грудня ЗМі повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову.

НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заму Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня Заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

Олег Татаров Офіс президента заява кримінальна справа НАБУ корупція Артем Ситник
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