Через невиплату зарплат шахтарям уранових шахт відкрили справу

21 грудня 2020

Бардак в облраді: Запоріжжя може піти на дострокові вибори через політичну кризу

У Запорізькій обласній раді два політичні клани не можуть поділити крісла та вже створили цілковитий колапс: зі звинуваченнями у захопленні влади, самопроголошеними очільниками місцевого представницьк...