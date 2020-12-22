Через невиплату зарплат шахтарям уранових шахт відкрили справу
Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом невиплати заробітних плат шахтарям уранових шахт Кіровоградської області.
Про це повідомляє пресслужба Кіровоградської обласної прокуратури, передає RegioNews.
Сьогодні, 22 грудня 2020 року, правоохоронними органами Кіровоградської області зареєстровано кримінальне провадження за фактом безпідставної невиплати заробітної плати працівникам трьох уранодобувних шахт Кіровоградщини - "Смолінської", "Новокостянтинівської" та "Інгульської" (ДП "СхідГЗК")", - заявили в прокуратурі.
У відомстві зазначили, що у вказаному кримінальному провадженні слідчі розпочали досудове розслідування.
Нагадаємо, 21 грудня працівники уранових шахт перекрили траси у Кіровоградській області та оголосили безстрокову акцію протесту через відсутність зарплат.