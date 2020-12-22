Заместитель Ермака Татаров заявляет, что по делу НАБУ его не арестуют

Ранее Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова

Ранее Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова

Фото: из открытых источников

Заместитель председателя Офиса Президента Олег Татаров заявил, что его невозможно арестовать по делу о коррупции, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Об этом Татаров заявил в Telegram, передает RegioNews.

Директор НАБУ Сытник заявил, что инициирует мой арест. Хочу сообщить признанному виновным в коррупции чиновнику, который заигрался, что его PR-акция закончится так же, как вся его предыдущая деятельность - ничем", - написал Татаров.

Он добавил, что "не будет и не может быть никакого ареста", и назвал дело полностью сфальсифицированным. Также по его мнению, в производстве против него "нет ни одного факта или доказательства".

И еще раз напоминаю, что это дело - личная месть чиновника, который не имеет ни морального, ни юридического права возглавлять НАБУ и давно должен быть уволен в связи с доказанными фактами коррупции", - утверждает Татаров.

Напомним, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрение, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заму Ермака Олегу Татарову. 21 декабря Заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.