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22 декабря 2020, 15:00 384

Заместитель Ермака Татаров заявляет, что по делу НАБУ его не арестуют

22 декабря 2020, 15:00 384
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Ранее Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова
Фото: из открытых источников
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Заместитель председателя Офиса Президента Олег Татаров заявил, что его невозможно арестовать по делу о коррупции, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Об этом Татаров заявил в Telegram, передает RegioNews.

Директор НАБУ Сытник заявил, что инициирует мой арест. Хочу сообщить признанному виновным в коррупции чиновнику, который заигрался, что его PR-акция закончится так же, как вся его предыдущая деятельность - ничем", - написал Татаров.

Он добавил, что "не будет и не может быть никакого ареста", и назвал дело полностью сфальсифицированным. Также по его мнению, в производстве против него "нет ни одного факта или доказательства".

И еще раз напоминаю, что это дело - личная месть чиновника, который не имеет ни морального, ни юридического права возглавлять НАБУ и давно должен быть уволен в связи с доказанными фактами коррупции", - утверждает Татаров.

Напомним, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрение, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заму Ермака Олегу Татарову. 21 декабря Заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

Олег Татаров Офис президента заявление уголовное дело НАБУ коррупция Артем Сытник
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