Зеленський призначив Свириденко на посаду заступника голови Офісу президента
Президент України Володимир Зеленський призначив ексзаступника міністра економіки Юлію Свириденко заступником керівника Офісу президента.
Про це йдеться на сайті голови держави, передає RegioNews.
Так, Зеленський своїми указами звільнив з посади заступника керівника Офісу президента Юлію Ковалів, призначивши на цю посаду Юлію Свириденко.
Звільнити Ковалів Юлію Ігорівну з посади заступника керівника Офісу президента України", - йдеться в указі №580/2020.
Слідом за цим був опублікований указ №581/2020 про призначення Свириденко заступником керівника Офісу президента.
Призначити Свириденко Юлію Анатоліївну заступником керівника Офісу президента України", - йдеться в документі.
Як раніше повідомляв RegioNews, в Офісі президента буде нова заступниця голови.