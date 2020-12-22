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22 грудня 2020, 09:49 17

Зеленський призначив Свириденко на посаду заступника голови Офісу президента

22 грудня 2020, 09:49 17
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Президент підписав відповідні укази
Президент підписав відповідні укази
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський призначив ексзаступника міністра економіки Юлію Свириденко заступником керівника Офісу президента.

Про це йдеться на сайті голови держави, передає RegioNews.

Так, Зеленський своїми указами звільнив з посади заступника керівника Офісу президента Юлію Ковалів, призначивши на цю посаду Юлію Свириденко.

Звільнити Ковалів Юлію Ігорівну з посади заступника керівника Офісу президента України", - йдеться в указі №580/2020.

Слідом за цим був опублікований указ №581/2020 про призначення Свириденко заступником керівника Офісу президента.

Призначити Свириденко Юлію Анатоліївну заступником керівника Офісу президента України", - йдеться в документі.

Як раніше повідомляв RegioNews, в Офісі президента буде нова заступниця голови.

Володимир Зеленський Офіс президента президент посада указ
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