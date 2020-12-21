Під Офісом Зеленського мітингують за відставку Шкарлета

Його призначили міністром освіти і науки 17 грудня

Його призначили міністром освіти і науки 17 грудня

Фото: ukrinform

Сьогодні, 21 грудня під стінами Офісу Президента відбувається мітинг за звільнення з посади новопризначеного міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Акція проходить під гаслом "Стоп Шкарлет – не дамо вбити освіту”.

На Банковій зібралися кілька десятків активістів. Мітинг організували студентські та молодіжні громадські організації.

За словами активістів, згідно із рішенням Верховної Ради, 17 грудня Сергій Шкарлет призначений міністром освіти, його кандидатуру обрано незважаючи на протести науковців, студентів, батьків та Освітнього комітету Верховної Ради.

Учасники акції вимагають негайного звільнення Шкарлета з посади.

Нагадаємо, 16 грудня Комітет Ради не захотів бачити Шкарлета міністром освіти, з 11 осіб, які голосували, тільки 5 підтримали кандидатуру Шкарлета.

17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти.

Повідомлялося, що у Раді пропонують проголосувати за звільнення Шкарлета з посади міністра.

Також у понеділок студенти вийдуть на протест проти призначення міністра Шкарлета.