Зеленський створив Раду з питань розвитку малого бізнесу: її очолила нова заступниця Єрмака

Рада покликана налагодити конструктивну взаємодію між органами державної влади та суб'єктами малого бізнесу

Рада покликана налагодити конструктивну взаємодію між органами державної влади та суб'єктами малого бізнесу

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський 22 грудня підписав указ про створення Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва. Рада покликана налагодити конструктивну взаємодію між органами державної влади та суб'єктами малого бізнесу.

Як пише RegioNews, про це повідомили у прес-службі Офісу президента.

Головою Ради була призначена заступник керівника Офісу президента Юлія Свириденко. Вона повинна в п'ятиденний термін внести пропозиції щодо персонального складу Ради.

Також відбулося перше засідання Ради. На ньому глава Офісу президента Андрій Єрмак закликав максимально швидко підготувати варіанти розв'язання проблемних питань малого бізнесу. Ці пропозиції будуть передані для розгляду Національна рада реформ.

"Давайте працювати швидко, конкретно і ефективно... Прийшов час, коли треба зібрати всіх разом, почути всіх і виробити державне рішення, щоб люди в пандемію і непрості часи відчували, що влада про них піклується", - зазначив Єрмак.

Наголошується, що зараз в Україні є близько 1,8 мільйона підприємців. Рада буде працювати як дорадчий орган у ВП. Засідання плануються раз на місяць.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський призначив Свириденко на посаду заступника голови Офісу президента.