Літак із тілом Кернеса приземлився у Харкові

Біля аеропорту чергують поліцейські, медики та рятувальники

Біля аеропорту чергують поліцейські, медики та рятувальники

Фото: скріншот відео

У Харкові приземлився чартерний літак Mitsubishi Challenger 850, на якому з Німеччини доставили тіло мера міста Геннадія Кернеса.

Про це повідомляє "Суспільне”, а також Telegram-канал PavlovskyNEWS, передає RegioNews.

Відомо, що літак приземлився сьогодні, 21 грудня, о 19:24 за місцевим часом.

Цим літаком до Харкова доправили тіло міського голови Геннадія Кернеса, який помер у берлінській клініці "Шаріте" внаслідок ускладнень від COVID-19. Після прибуття тіло Кернеса перевезуть до моргу у міській лікарні №17.

Біля VIP-терміналу аеропорту Харкова літак зустрічали соратники та друзі Кернеса, представники органів місцевої влади і журналісти. На місці велика кількість правоохоронців.

Безпосередньо на аеродром нікого зі сторонніх осіб не пустили. У аеропорту вже стоїть катафалк. Незабаром авто поїде в місто в супроводі поліції і швидкої.

Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса, у місті були скасовані всі масові заходи.

Пізніше друг Кернеса Фукс назвав "дуже дивними” обставини його смерті: до того, як відмовили нирки, мер Харкова відчував себе добре.

У міськраді Харкова сказали, о котрій 21 грудня прибуде літак з тілом Кернеса.