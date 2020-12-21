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21 декабря 2020, 19:39 21

Самолет с телом Кернеса приземлился в Харькове

21 декабря 2020, 19:39 21
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Возле аэропорта дежурят полицейские, медики и спасатели
Возле аэропорта дежурят полицейские, медики и спасатели
Фото: скриншот видео
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В Харькове приземлился чартерный самолет Mitsubishi Challenger 850, на котором из Германии доставили тело мэра города Геннадия Кернеса.

Об этом сообщает "Суспільне", а также Telegram-канал PavlovskyNEWS, передает RegioNews.

Известно, что самолет приземлился сегодня, 21 декабря, в 19:24 по местному времени.

Этим самолетом в Харьков доставили тело городского головы Геннадия Кернеса, который умер в берлинской клинике "Шарите" в результате осложнений от COVID-19. По прибытии тело Кернеса перевезут в морг в городской больнице №17.

В VIP-терминале аэропорта Харькова самолет встречали соратники и друзья Кернеса, представители органов местной власти и журналисты. На месте большое количество правоохраниетелей.

Непосредственно на аэродром никого из посторонних лиц не пустили. В аэропорту уже стоит катафалк. Вскоре авто поедет в город в сопровождении полиции и скорой.

Напомним, 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

В Харькове объявили трехдневный траур из-за смерти Кернеса, в городе были отменены все массовые мероприятия.

Позже Друг Кернеса Фукс назвал "очень странными" обстоятельства его смерти: до того, как отказали почки, мэр Харькова чувствовал себя хорошо.

В горсовете Харькова сказали, во сколько 21 декабря прибудет самолет с телом Кернеса.

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