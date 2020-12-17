Друг Кернеса Фукс назвав "дуже дивними” обставини його смерті

До того, як відмовили нирки, мер Харкова відчував себе добре

До того, як відмовили нирки, мер Харкова відчував себе добре

Фото: УНІАН

Стан здоров'я мера Харкова Геннадія Кернеса різко погіршився після того, як у нього відмовили нирки. Перед цим лікарі вже планували відправляти його в Україну.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24” розповів соратник Кернеса і бізнесмен Павло Фукс, передає RegioNews.

За його словами, ситуація із здоров’ям Кернеса змінилася в гіршу сторону після відмови роботи нирок, до цього він почував себе добре.

Вранці зателефонувала дружина Кернеса, сказала, що її викликали до лікарні вночі. Вночі мій друг пішов з життя, людина, з якою ми продружили 30 років, ми не просто знайомі. Всі шоковані, звичайно. Але це життя... що робити. Причому дуже дивно все. Він був у дуже хорошому стані, вже лікарі хотіли відправляти його, але ускладнення дало на нирки, і коли нирки перестали працювати, вже ситуація змінилася”, - розповів Фукс.

За його словами, лікування Кернеса давало надії на швидке одужання. Він зазначив, що смерть мера - велика втрата для Харкова, оскільки в місті Геннадій Кернес мав велику популярність.

Для харків'ян нічого не зміниться. Уся команда Геннадія Адольфовича залишається працювати, всі будуть продовжувати його курс. Думаю, все повинно бути нормально. Кілька останніх днів я переживав, бо я з ним не розмовляв. А так ми спілкувалися щодня. Він питав, розмовляв, дзвонив, давав команди Терехову, у мене перепитував - нормальний був звичайний діалог, як завжди", - сказав Фукс.

Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса, у місті скасовані всі масові заходи.