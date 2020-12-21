У міськраді Харкова сказали, о котрій сьогодні прибуде літак з тілом Кернеса

Кернес помер в ніч на 17 грудня

Кернес помер в ніч на 17 грудня

Фото з відкритих джерел

У Харківському аеропорту борт з тілом Геннадія Кернеса чекають ввечері 21 грудня.

Про це під час пресконференції з журналістами повідомив виконувач обов'язків Харківського міського голови Ігор Терехов, пише RegioNews.

Так, за його словами, літак з Німеччини прибуде сьогодні, 21 грудня, о 19 годині.

Зазначається, що наразі на території аеропорту "Харків" немає жодної активності.

Як повідомив директор комунікаційного департаменту міськради Харкова Юрій Сидоренко в коментарі Телеграм-каналу PavlovskyNEWS, перших осіб країни на похоронах не чекають.

За його словами, поки немає інформації про участь в траурних заходах кого-небудь з представників центральної влади. При цьому на похоронах очікується велика кількість людей. Як наголосив Сидоренко, заходи безпеки буде забезпечувати поліція.

Відспівування Геннадія Кернеса пройде 23 грудня в Благовіщенському соборі. Потім орієнтовно з 9:00 до 13:00 в Театрі опери та балету пройде церемонія прощання. Поховають мера на Алеї видатних харків'ян на Другому міському кладовищі.

Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса, у місті були скасовані всі масові заходи.

Пізніше друг Кернеса Фукс назвав "дуже дивними” обставини його смерті: до того, як відмовили нирки, мер Харкова відчував себе добре.

Також ми писали, що міськрада Харкова прокоментувала проведення виборів у зв'язку зі смертю Кернеса.

Згодом у міськраді Харкова сказали, де поховають Кернеса.