Добкін вважає, що Харкову необхідні позачергові вибори
Депутат Верховної Ради VIII скликання Михайло Добкін вважає, що не можна затягувати з призначенням нових виборів у Харкові через смерть Харківського міського голови Геннадія Кернеса.
Про це передає RegioNews з посиланням на KharkivToday.
На думку Добкіна, ситуація в Харкові унікальна тим, що вибори проходили без Кернеса - його відвезли три місяці тому 17 вересня з Харкова і 17 грудня вночі він помер.
Тому через те, що вибори проходили без людини, під брендом якого пройшли багато і до обласної, і до міської ради, через те, що його визнали мером без його участі, за підписом електронним, через те, що він не був повноцінним учасником цієї виборчої кампанії, вибори в Харкові затягувати ніхто не зможе. Цього люди не дозволять", - розповів він.
Добкін вважає, що інакше дуже багато питань з'явиться до тих, хто зайняв різні місця в ієрархії, в області, в місті й намагається якимось чином відтягувати вибори.
Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.
У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса, у місті були скасовані всі масові заходи.
Пізніше друг Кернеса Фукс назвав "дуже дивними” обставини його смерті: до того, як відмовили нирки, мер Харкова відчував себе добре.
У міськраді Харкова сказали, о котрій 21 грудня прибуде літак з тілом Кернеса.