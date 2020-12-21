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21 грудня 2020, 15:41 10

Добкін вважає, що Харкову необхідні позачергові вибори

21 грудня 2020, 15:41 10
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Вони можуть бути проведені або в березні, або в жовтні
Вони можуть бути проведені або в березні, або в жовтні
Фото: з відкритих джерел
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Депутат Верховної Ради VIII скликання Михайло Добкін вважає, що не можна затягувати з призначенням нових виборів у Харкові через смерть Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Про це передає RegioNews з посиланням на KharkivToday.

На думку Добкіна, ситуація в Харкові унікальна тим, що вибори проходили без Кернеса - його відвезли три місяці тому 17 вересня з Харкова і 17 грудня вночі він помер.

Тому через те, що вибори проходили без людини, під брендом якого пройшли багато і до обласної, і до міської ради, через те, що його визнали мером без його участі, за підписом електронним, через те, що він не був повноцінним учасником цієї виборчої кампанії, вибори в Харкові затягувати ніхто не зможе. Цього люди не дозволять", - розповів він.

Добкін вважає, що інакше дуже багато питань з'явиться до тих, хто зайняв різні місця в ієрархії, в області, в місті й намагається якимось чином відтягувати вибори.

Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса, у місті були скасовані всі масові заходи.

Пізніше друг Кернеса Фукс назвав "дуже дивними” обставини його смерті: до того, як відмовили нирки, мер Харкова відчував себе добре.

У міськраді Харкова сказали, о котрій 21 грудня прибуде літак з тілом Кернеса.

вибори мер Харьків горсовет Геннадій Кернес Михайло Добкін
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