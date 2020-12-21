Добкін вважає, що Харкову необхідні позачергові вибори

Вони можуть бути проведені або в березні, або в жовтні

Вони можуть бути проведені або в березні, або в жовтні

Фото: з відкритих джерел

Депутат Верховної Ради VIII скликання Михайло Добкін вважає, що не можна затягувати з призначенням нових виборів у Харкові через смерть Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

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