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21 грудня 2020, 17:54 492

Стало відомо, скільки правоохоронців охоронятимуть церемонію прощання з Кернесом

21 грудня 2020, 17:54 492
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Поліцейські візьмуть під охорону центр Харкова
Фото: із відкритих джерел
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Церемонію прощання із мером Харкова Геннадієм Кернесом, яка відбудеться у середу, 23 грудня, будуть охороняти понад 400 працівників правоохоронних органів.

Про це під час бифінгу повідомила речниця поліції Харківщини Оксана Калмикова, передає RegioNews.

Так, 23 грудня біля Харківського національного академічного театру опери та балету, де буде проходити церемонія прощання, охорону громадського порядку будуть здійснювати 284 працівників поліції та 150 бійців Національної гвардії.

Окремо на кладовищі №2 на вулиці Пушкінській, де поховають Кернеса, охорону громадського порядку будуть здійснювати 130 правоохоронців.

Крім того, за інформацією міської ради Харкова, до організації заходів залучать волонтерів.

Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса, у місті були скасовані всі масові заходи.

Пізніше друг Кернеса Фукс назвав "дуже дивними” обставини його смерті: до того, як відмовили нирки, мер Харкова відчував себе добре.

У міськраді Харкова сказали, о котрій 21 грудня прибуде літак з тілом Кернеса.

Нацгвардія поліція Харьків Геннадій Кернес похорон
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